Дума дает председателю СК право организовывать в ведомстве воспитательную работу

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Госдума во вторник приняла в первом чтении президентский законопроект, наделяющий председателя Следственного комитета полномочиями по организации в системе ведомства воспитательной и психологической работы, а также работы по развитию физической культуры и спорта.

Закон "О Следственном комитете РФ" предлагается дополнить положением о том, что председатель ведомства "организует в системе Следственного комитета воспитательную, психологическую и культурно-просветительскую работу, а также работу по развитию физической культуры и спорта".

В пояснительной записке отмечается, что внесение изменений необходимо для издания СК РФ нормативных правовых актов, регулирующих порядок осуществления этих полномочий. Это позволит установить в ведомстве "порядок и основы воспитательной работы, перечень мероприятий психологического мониторинга, культурно-просветительских мероприятий, порядок и условия взаимодействия СК с организациями, осуществляющими деятельность в области науки и культуры", а также обеспечить развитие физической культуры и спорта в органах и учреждениях СК, указано в документе.