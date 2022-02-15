В Марий Эл началось строительство нового корпуса ветлаборатории

ТАСС, 15 февраля. Строительство новой ветеринарной лаборатории началось в Марий Эл впервые с 1965 года из-за необходимости проводить больший объем исследований кормов и кормовых добавок, сообщили ТАСС в пресс-службе главы республики во вторник.

"В рамках индивидуальной программы социально-экономического развития республики начато строительство корпуса ветлаборатории. Сейчас на территории объекта проводятся подготовительные работы: полностью выполнена разбивка геодезической строительной сетки, основных осей здания, работы по погружению свай", - сообщили в пресс-службе.

Там уточнили, что вопросы строительства нового лабораторного корпуса Республиканской ветеринарной лаборатории 15 февраля были рассмотрены в Доме правительства на совещании у главы Марий Эл Александра Евстифеева.

"Строительство нового корпуса ветеринарной лаборатории - вопрос, который в разной степени касается всех без исключения жителей республики, крупных сельхозпроизводителей и частных сельхозподворий. Тема очень важная - как строительство самого корпуса, так и оснащение здания современным оборудованием, чтобы лаборатория могла осуществлять те функции, которые на нее возложены. Объект сложный, времени для его строительства и оснащения немного - все должно быть сделано в текущем году", - передает пресс-служба слова главы Марий Эл.

Председатель комитета ветеринарии республики Валентина Вавилова рассказала, что действующий корпус ветлаборатории был построен еще в 1965 году. Он не отвечает новым вызовам: не хватает помещений для проведения исследований, морально устарело само здание, соответственно, нет возможности установить современное оборудование.

О росте числа исследований кормов и кормовых добавок

Руководитель ведомства отметила, что значительно возросло количество исследований. Если раньше проводилось 400 исследований, теперь ветлаборатория осуществляет не менее 1 100 исследований кормов и кормовых добавок, осуществляет контроль за обеспечением качества и безопасности пищевых продуктов, выполнением ветеринарно-профилактических, лечебных работ и других ветеринарных услуг.

"Много продукции нашего агропромышленного комплекса идет на экспорт и, естественно, эти исследования важны, чтобы обеспечить безопасность в полном объеме. Кроме того, в прошлом году вышел закон о биологической безопасности, требующий проводить исследования на антибиотики, которые принимаются в животноводстве. Чтобы не допустить их попадания к людям, необходимо также охватывать продукцию исследованиями. Сегодня крайне не хватает площадей для проведения исследований, специалисты размещаются в старых зданиях, приспособленных помещениях. Мы очень ждем новый корпус, и тогда сможем соответствовать всем требованиям не только российского, но и международного значения", - передает пресс-служба слова Вавиловой.

Отмечается, что на закупку оборудования для нового корпуса ветлаборатории потребуется более 88 млн рублей. Общая стоимость строительства объекта составит свыше 126 млн рублей. С его появлением увеличится количество исследований на все показатели качества и безопасности животноводческой продукции, что впоследствии откроет новые возможности для ее продвижения на зарубежные рынки и роста экспортного потенциала региона в целом, уточнили в пресс-службе главы Марий Эл.