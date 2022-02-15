В Нижнем Новгороде проверят роддом после информации об удержании там новорожденного

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 февраля. /ТАСС/. Следователи начали проверку после публикации в СМИ информации о якобы удержании новорожденного в роддоме Нижнего Новгорода из-за неоплаченной женщиной суммы за пребывание в медучреждении, сообщает во вторник пресс-служба следственного управления СК РФ.

"В эфире региональной телекомпании размещен сюжет о том, что врачами роддома, расположенного в Автозаводском районе Нижнего Новгорода более двух недель удерживалась новорожденная девочка из-за якобы не оплаченной женщиной суммы за пребывание в роддоме, а также оказанные ей и новорожденной медицинских услуг. По данному факту организована доследственная проверка", - сказано в сообщении.

В прокуратуре сообщили, что также организовали проверку соблюдения требований федерального законодательства. В Минздраве региона отметили, что 31 января 2022 года в областной перинатальный центр ГКБ №40 поступила беременная женщина. Из документов при ней было временное удостоверение личности со свидетельством о рождении.

С согласия роженицы были проведены все необходимые обследования, 1 февраля прошли своевременные роды, запись об отце ребенка была сделана со слов матери. Позднее женщина была выписана, а ребенка перевели в отделение патологии из-за наличия заболевания у матери. Согласие матери на проведение антиретровирусной терапии и дальнейшего обследования получено.

После выписки матери ребенка было предложено получить свидетельство о рождении ребенка с указанием отца, имеющего паспорт. "14 февраля после оформления необходимых документов матери была выдана медицинская справка о рождении ребенка, которую необходимо предъявить в органах ЗАГС при оформлении свидетельства о рождении малыша", - сообщили в министерстве.

По вопросу оказания платной медицинской помощи в министерстве отметили, что согласно постановлению правительства РФ, иностранные граждане получают платную медицинскую помощь. При этом счет на оплату роженице не выставлялся.

Глава минздрава региона Давид Мелик-Гусейнов сообщил о проведении проверки. Он подчеркнул, что главной задачей перинатального центра является забота о здоровье матери и ребенка.