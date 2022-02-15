В Иркутской области в этом году пройдет всероссийский съезд эвенков

ИРКУТСК, 15 февраля. /ТАСС/. Иркутская область в июле этого года впервые примет суглан (народное собрание) эвенков - Тунгусский конгресс, который соберет представителей этого народа со всей России. Об этом во вторник сообщила пресс-служба правительства региона.

"2022 год указом президента РФ Владимира Путина объявлен Годом культурного наследия народов России. Большой суглан эвенков должен стать одним из знаковых мероприятий, проводимых в его рамках в Иркутской области. Конгресс пройдет 29-31 июля 2022 года на Байкале. Всего ожидается около 200 участников", - говорится в сообщении.

В программе будут деловая и культурная части. Запланированы конференции и круглые столы по вопросам поддержки традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов, будут обсуждаться вопросы сохранения и развития языков коренных малочисленных народов. Состоятся фестивали, смотры, презентация блюд национальной эвенкийской кухни, традиционные обряды эвенков.

"Эвенки, проживающие в девяти субъектах России, выбрали для встречи Иркутскую область как историческую прародину всех тунгусских народов. Планируется, что к представителям девяти регионов России присоединятся эвенки Монголии и Китая. Если из-за эпидемиологической ситуации им не удастся приехать, будет организован телемост", - приводятся в сообщении слова вице-президента Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ Нины Вейсаловой.

Эвенки - коренной народ в Средней и Восточной Сибири. Устаревшее русское название эвенков - тунгусы. В России их численность составляет, по данным переписи населения 2010 года, около 38 тыс. человек. Значительная часть живет в арктических регионах.