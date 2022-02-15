{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Самого большого в России снеговика построили на курорте Шерегеш в поддержку олимпийцев

Его высота составила около 12 м

КЕМЕРОВО, 15 февраля. /ТАСС/. Снеговик высотой почти 12 м построен на горнолыжном курорте "Шерегеш" в Кемеровской области в поддержку российской олимпийской сборной. Снежная фигура вошла в книгу рекордов России как самая большая в стране, сообщается во вторник на официальном сайте правительства Кузбасса.

"В "Шерегеше" в рамках кампании в поддержку российской олимпийской сборной построили снеговика высотой почти 12 м. Его официально признали самым большим рукотворным снеговиком страны. Эксперты Книги зафиксировали высоту скульптуры - 11 м 73 см", - говорится в сообщении.

Строительство снежной фигуры заняло чуть меньше двух недель, было использовано около 250 куб. м снега. Диаметр нижнего шара составил почти 7 м, головы - 2,5 метра. Также в руках у снеговика семиметровый сноуборд, который украшает название кампании российских болельщиков #wewillROCyou.

Шерегеш - один из самых популярных горнолыжных курортов в Сибири. В зимнем сезоне 2020-2021 года здесь отдохнули свыше 2 млн человек со всей страны. За новогодние праздники этого года в Шерегеше отдохнули более 186 тыс. туристов. Развитие кузбасского горнолыжного курорта поддержано правительством РФ.

Теги
РоссияКемеровская область
В ОНФ сообщили, что около 40% автобусов в России старше 10 лет
При этом доля тех, которые старше 10 лет, - порядка 39%
Читать полностью