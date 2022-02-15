Программа поддержки молодых бизнесменов охватит 25 тыс. школьников и студентов Москвы

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Бизнес-омбудсмен Москвы Татьяна Минеева на пресс-конференции в ТАСС во вторник дала старт образовательной программе MOS.МШУ, которая направлена на развитие молодежного предпринимательства. Ее мероприятиями планируется охватить 25 тыс. столичных школьников и студентов колледжей.

"Мы сегодня даем старт масштабированной программе Молодежной школы уполномоченного по защите прав предпринимателей в Москве - MOS.МШУ. Оцениваем потенциал охвата в 25 тыс. школьников и студентов колледжей Москвы", - сказала Минеева.

Это будет система мероприятий, направленных на поддержку и развитие молодежного предпринимательства. Она включит в себя 200 очных и дистанционных открытых уроков в школах и колледжах Москвы, двухдневный образовательный форум на 3 тыс. человек, акселерационную программу в апреле, летний выездной бизнес-лагерь в июле.

"Финал масштабированного проекта - защита школьниками Москвы проектов по четырем трекам: "Технологическое предпринимательство", "Экология и цели устойчивого развития", "Социальное предпринимательство", "IT и цифровое предпринимательство", - отметила столичный бизнес-омбудсмен. По ее словам, в программе будут задействованы бизнесмены-практики, которые поделятся опытом с молодежью, выступят в качестве лекторов, наставников и менторов.

"Важный результат проекта MOS.МШУ - добиваться финансовой и юридической грамотности молодежи, а также создавать предпринимательскую культуру", - добавила Минеева.

Проект реализуется совместно с Департаментом образования и науки Москвы. В 2021 году состоялась пилотная программа, которая охватила 1,2 тыс. человек из 10 образовательных организаций. По результатам всех этапов 13 проектов попали на менторское сопровождение к реальным предпринимателям. Шесть продолжают развиваться и вышли на стадию монетизации.