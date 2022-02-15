Москвичей предупредили о возможном падении наледи и снега с кровли и фасадов зданий

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Жителей Москвы предупредили о возможном падении наледи и снега с кровли и фасадов зданий из-за оттепели. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни температура воздуха может подниматься до +3 градусов Цельсия. При этом в ночное время столбики термометров опускаются до отрицательных значений. Колебания температуры воздуха способствуют образованию наледи на кровлях, выступающих элементах фасадов и козырьках зданий. <...> Если вы заметили снежные массы и наледь, не подходите близко к стенам здания и не паркуйте поблизости автомобили. Сообщите о проблеме: в управляющую компанию, узнайте ее контакты на портале "Дома Москвы"; на портал "Наш город"; в Единый диспетчерский центр: +7 (495) 539-53-53; в Мосжилинспекцию через электронную приемную правительства Москвы", - сообщается в публикации.

Также в комплексе городского хозяйства заверили, что качество и своевременность устранения снега и наледи в Москве ежедневно контролируется. В проверках задействован весь инспекторский состав Мосжилинспекции. Под контролем городских служб - очистка почти 17 тыс. кровель. Работы выполняют 2,9 тыс. бригад кровельщиков и около 500 автовышек.

Там добавили, что во время осмотров особое внимание уделяется выполнению охранных мероприятий - участки, где возможно падение снега и наледи, и территории, прилегающие к зданиям, где ведутся работы по очистке, должны быть огорожены. За нарушение нормативов по очистке кровель для управляющих организаций предусмотрены штрафы.