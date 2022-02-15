Зюганов рассказал о своем самочувствии

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов сообщил ТАСС, что продолжает лечение в ЦКБ, температуры у него нет, самочувствие нормальное.

"Самочувствие ровное, нормальное, температуры нет, давление нормальное. Но мне еще надо проверить, посмотреть тут, каким образом среагировал [организм на лечение]", - сказал он агентству во вторник.

Глава пресс-службы КПРФ Александр Ющенко сообщил ТАСС о плановой профилактической госпитализации Зюганова с прошлого четверга. Секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов в свою очередь отмечал, что лидер компартии попал в больницу с признаками ОРВИ, компьютерная томография показала отсутствие поражения легких.