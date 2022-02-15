В чемпионате WorldSkills Russia в Петербурге примут участие более 1 тыс. человек

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 февраля. /ТАСС/. В региональном чемпионате "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) в Санкт-Петербурге примут участие более 1 тыс. человек. Об этом сообщила во вторник руководитель регионального координационного центра WorldSkills Петербурга Ирина Анисимова на пресс-конференции, посвященной проведению VII открытого регионального чемпионата.

"В региональном чемпионате Санкт-Петербурга принимают участие уже 1,1 тыс. человек и 1,3 тыс. экспертов оценивают работу. Высочайший уровень чемпионата подчеркивает количество сертифицированных экспертов, которые обладают правом оценки чемпионатов национального и даже международного уровня. В региональном чемпионате Санкт-Петербурга 2022 года таких сертифицированных экспертов десятки", - рассказала она в пресс-центре ТАСС.

Чемпионат будет представлен 131 компетенцией и проходить на 50 площадках образовательных организаций города. В основной соревновательной линейке примут участие учащиеся колледжей, техникумов и других учреждений среднего профессионального образования в возрасте от 16 до 22 лет.

WorldSkills - международное некоммерческое движение, направленное на повышение престижа рабочих профессий, статуса и стандартов профессиональной подготовки как в отдельной стране, так и во всем мире. Движение основано в 1953 году и насчитывает 76 стран-участниц. Россия официально стала членом WorldSkills International в 2012 году.