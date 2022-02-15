В столице Киргизии почтили память погибших в Афганистане советских солдат и офицеров

БИШКЕК, 15 февраля. /ТАСС/. Митинг-реквием по случаю 33-й годовщины вывода советских войск из Афганистана состоялся во вторник в Бишкеке с участием ветеранских организаций, военнослужащих и представителей столичной мэрии. Об этом сообщила пресс-служба столичного муниципалитета.

"В митинге приняли участие горожане, ветераны боевых действий в Афганистане и их семьи, министр обороны Бактыбек Бекболотов, вице-мэр Бишкека Виктория Мозгачева, председатель правления республиканского Совета ветеранов войны в Афганистане Джолдошбек Бейшеев, представители посольств Российской Федерации, Азербайджана и Казахстана, председатель комитета воинов-интернационалистов при Совете глав правительств СНГ Николай Шуба и председатель правления ветеранов войны в Афганистане и военных конфликтов "Боевое братство" Абдыгул Чотбаев", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, участники акции почтили минутой молчания память погибших и возложили цветы к воздвигнутому в честь воинов-афганцев монументу.

"Ежегодно 15 февраля мы, следуя исторической традиции, отмечаем день памяти погибших и чествования здравствующих воинов-афганцев. За годы пребывания за рубежом советские войска участвовали в четырехстах шестнадцати широкомасштабных плановых операциях. Их подавляющее большинство заканчивалось для воинских подразделений СССР успешно, несмотря на то, что оказывалось упорное сопротивление на подготовленных оборонительных рубежах. В основу планирования и ведения боевых действий был положен важнейший принцип - не допускать потерь, беречь людей", - напомнил во вторник в обращении к нации президент Киргизии Садыр Жапаров.

По официальным данным, службу в Афганистане прошли более 7 тыс. уроженцев Киргизской ССР, 252 из них погибли, полторы тысячи были ранены.