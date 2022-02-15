В Башкирии показатель по охвату детей школами искусств планируют удвоить в 2022 году

УФА, 15 февраля. /ТАСС/. Показатель нацпроекта "Культура" по охвату детей школами искусств в Башкирии необходимо удвоить в 2022 году, доведя количество воспитанников до 103 тыс. Для этого необходимо ремонтировать и модернизировать существующие учреждения, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства культуры республики во вторник.

"Для достижения установленного федерального показателя по охвату детей в детских школах искусств (ДШИ) имеющееся количество обучающихся детей в республике недостаточно - составляет 7,2%. В 2022 году необходимо довести показатель охвата общего количества детей услугами ДШИ - до 14%. Тогда, с учетом увеличения в последующие годы количества детей в Республике Башкортостан, число обучающихся в школах искусств должно вырасти более чем в два раза и составить почти 103 тыс. человек", - сказано в сообщении.

В республике действуют 117 муниципальных школ искусств, размещенных в 197 зданиях. Из них 42 требуют капитального ремонта, причем 15 изношены на 100%. "В Уфе доля детей, обучающихся в ДШИ, составляет всего 5,1%, или 8 874 человек. Для достижения контрольного значения показателя в 2022 году дополнительным образованием в области искусств должно быть охвачено 25 683 человека. Дополнительно требуется модернизация и строительство только в Уфе еще 40 ДШИ", - добавили в министерстве.

В 2021 году проведен капитальный ремонт двух детских школ искусств в поселке Приютово Белебеевского района и городе Стерлитамак. Затраты превысили 78 млн рублей. Минкультуры республики ежегодно участвует в конкурсе Министерства культуры РФ по нацпроекту "Культура" на предоставление субсидий из федерального бюджета на модернизацию школ искусств.

Нацпроект "Культура" разработан для реализации президентского указа "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". Нацпроект состоит из трех подразделов: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура".