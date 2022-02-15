Турчак заявил, что меры поддержки льготников при соцгазификации нужно ввести до 15 марта

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Решения по поддержке льготных категорий граждан при реализации программы социальной газификации должны быть приняты во всех регионах России до 15 марта. Об этом заявил секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак в ходе заседания федерального штаба по газификации во вторник.

"Я хотел бы предложить конкретные сроки поставить теперь уже в протоколе нашего сегодняшнего штаба. Сегодня 15 февраля, возможность провести пленарки и заседания правительств региональных у всех будет. В срок до 15 марта такие решения [по поддержке льготных категорий граждан] должны быть приняты во всех субъектах", - сказал Турчак.

По его словам, в партии понимают, что бюджетные возможности у всех регионов разные, но решения по поддержке должны быть приняты. "Где-то это может быть [льгота в размере] 25%, где-то - 50%, кто может себе позволить - 100%. Но внимание к этим категориям граждан [необходимо]. Ветераны Великой Отечественной войны - это святое, многодетные семьи, одиноко проживающие пенсионеры, мамочки, которые воспитывают детей инвалидов", - отметил секретарь генсовета единороссов.

Ранее в ходе заседания Турчак уточнял, что меры поддержки льготных категорий граждан при реализации программы социальной газификации пока ввели чуть более 60 регионов, а еще в 13 субъектах такие решения сейчас "на финальной стадии согласования".

11 июня 2021 года президент РФ подписал закон с поправками фракции "Единой России" о бесплатном доведении газа до участков. Подать заявку на социальную газификацию можно на портале госуслуг и через отделения МФЦ, абонентские пункты "Газпром межрегионгаз" и сайты операторов газификации. Партия предложила расширить меры поддержки льготников при социальной газификации - распространить их на всю страну и стандартизировать стоимость минимального набора оборудования для ряда категорий граждан. Речь идет о ветеранах, отдельных категориях пенсионеров, многодетных семьях и семьях с детьми с инвалидностью.