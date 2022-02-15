Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Челябинской области до вечера 16 февраля

ЧЕЛЯБИНСК, 15 февраля. /ТАСС/. Челябинский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупредил о метеоусловиях, неблагоприятных для рассеивания в атмосфере вредных примесей (НМУ), которые будут наблюдаться в городах Челябинской области. Объявлена первая степень опасности, говорится в материалах центра.

"15-16 февраля в Челябинской области в приземном слое атмосферы ожидаются метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ (слабый ветер неблагоприятных направлений, ночью инверсия - прим. ТАСС). <...> Объявляется предупреждение о НМУ первой степени", - сказано в материалах.

По прогнозам синоптиков, в Челябинске, Коркино, Карабаше, Златоусте неблагоприятные условия будут фиксироваться с 20:00 (18:00 мск) 15 февраля до 19:00 (17:00 мск) 16 февраля.

Челябинская область - крупный промышленный центр РФ. Ведущим в экономике является металлургический комплекс. При неблагоприятных метеорологических условиях выбросы предприятий области зачастую приводят к превышению предельно допустимой концентрации вредных веществ (фенола, диоксида азота, формальдегида).