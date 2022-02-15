Омский краеведческий музей открыл выставку об освоении области

ОМСК, 15 февраля. /ТАСС/. Омский государственный историко-краеведческий музей открыл во вторник приуроченную к 200-летию области выставку, посвященную освоению этого сибирского региона. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

"В Омском государственном историко-краеведческом музее открылась выставка "На новые земли. К 200-летию образования Омской области". <…> Ее экспонаты рассказывают об истории освоения, административно-территориальном устройстве и процессах формирования населения Омского Прииртышья", - сообщила пресс-служба.

Впервые посетителям представлены редкие экземпляры карт Омской области, датированные как периодом образования региона (1825 года), так и более поздними датами. Личные документы переселенцев в Сибирь конца XIX и начала XX веков рассказывают о процессе переселения в Омскую область. Многие приезжали сюда в поисках лучшей доли, в ссылку за провинности или в результате планового переселения. Особое внимание уделено освоению целинных и залежных земель сибирского региона.

Область была создана в 1822 году указом императора Александра I "О разделении сибирских губерний на Западное и Восточное управления". Согласно документу новый сибирский регион был учрежден в составе Западно-Сибирского генерал-губернаторства. В регион вошли внутренние округа Петропавловский, Семипалатинский, Усть-Каменогорский (территория современного Казахстана) и Омский, а также семь внешних округов.

В 1838 году Николай I своим указом ликвидировал новое территориальное образование, при этом сам Омск стал столицей Западно-Сибирского генерал-губернаторства. Снова свое название регион получил уже в 1934 году. Тогда Омская область, в которой сегодня 32 района, простиралась от границ Казахстана до Карского моря и была одним из крупнейших регионов СССР, состоящем из 67 районов.