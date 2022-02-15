В Думе прокомментировали слова о готовности россиян лишиться 13-й зарплаты ради Донбасса

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Решения, которые примет российское руководство по обращению Госдумы о необходимости признания Донецкой и Луганской народных республик, никак не отразятся на благосостоянии российских граждан и на их социальных гарантиях. Уверенность в этом во вторник в беседе с ТАСС выразил глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (фракция ЛДПР).

Таким образом он прокомментировал высказывание депутата-коммуниста Казбека Тайсаева, заявившего, что жители России поддерживают ранее принятое Госдумой обращение к президенту РФ Владимиру Путину с призывом признать ДНР и ЛНР и готовы "отказаться не только от 13-й зарплаты".

"У нас за внешнюю политику отвечает президент. И я думаю, что его мудрая политика, основанная на всей той информации, которая известна ему, его ближайшему окружению, позволит с участием МИД, Совета безопасности [РФ]выработать как всегда продуманное и взвешенное решение. И вот эти опасения останутся лишь опасениями", - сказал Нилов.

По его словам, парламентарии обсуждают "вопросы русского мира, вопросы геополитического, стратегического характера, безопасности и прочее". "Но это никаким образом не должно касаться абсолютного большинства наших граждан, миллионы из которых и так живут за чертой бедности. Когда я слышу подобные вещи, я сразу вспоминаю цитату [лидера ЛДПР Владимира] Жириновского, который неоднократно подчеркивал, что всегда голодный желудок перевесит любую идеологию", - добавил депутат.

Нилов заметил, что обращение о признании ДНР и ЛНР касается в том числе проживающих там россиян, в отношении которых уже выполняются социальные обязательства. "Но при этом я убежден, что, рассматривая эти вопросы, ни в коем случае наши граждане не должны быть лишены каких-то мер социальной поддержки, это не должно привести к снижению дохода. Это должны быть независимые вещи", - резюмировал Нилов.

Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, один из авторов проекта обращения Леонид Калашников (КПРФ) со своей стороны заверил ТАСС, что принятие обращения не приведет к снижению доходов граждан.