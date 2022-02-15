Депутаты просят Мурашко проверить факт отказа роддома отдать младенца матери из-за долга

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Депутаты Госдумы Яна Лантратова, Игорь Ананских ("Справедливая Россия - За правду") и Сергей Шаргунов (КПРФ) просят министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко провести проверку публикаций в СМИ об отказе нижегородского роддома отдать роженице младенца из-за долга. Об этом говорится в обращении депутатов к министру (имеется в распоряжении ТАСС).

Ранее газета "Московский комсомолец" сообщила, что сотрудники роддома две недели отказывались отдать ребенка женщине, которая приехала в Россию из Донецка, так как у нее якобы есть долг перед медучреждением. Как сказала женщина, она вместе с мужем, уроженцем Ставропольского края, приехала в Нижний Новгород в поисках заработков, но у семьи украли документы. В результате после родов медики предъявили пациентке счет в размере 37 тысяч рублей, следует из публикации.

"Считаем, что указанные факты заслуживают особого внимания и тщательной проверки. На основании вышеизложенного, просим вас провести проверку по указанным в публикации фактам и в случае их подтверждения принять незамедлительные меры реагирования с целью недопущения нарушения прав новорожденного ребенка и его семьи", - говорится в обращении депутатов.

Как сообщили ТАСС в Минздраве региона, 31 января в областной перинатальный центр ГКБ № 40 поступила беременная женщина, из документов при ней были только временное удостоверение личности, выданное МВД России, и свидетельство о рождении другой страны. 4 февраля женщина была выписана из перинатального центра, а ребенок переведен в отделение патологии новорожденных и недоношенных детей в связи с показаниями здоровья у роженицы. 14 февраля после оформления необходимых документов матери была выдана медсправка о рождении ребенка. Счет на оплату роженице не выставлялся и претензий по оплате не направлялось, отмечают в Минздраве региона.

Замгубернатора, министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов проводит проверку сложившейся ситуации.

Как пояснила ТАСС Лантратова, информация поступает противоречивая. "В ситуации надо разобраться, поэтому три депутата написали запрос к министру здравоохранения", - добавила она.