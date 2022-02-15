Конгресс информагентств обсудит в Марокко будущее новостей в постпандемийном мире

ЛОНДОН, 15 февраля. /ТАСС/. Будущее новостных агентств в постпандемийном мире станет официальной темой на следующем Всемирном конгрессе информационных агентств (ВКИА), который в конце ноября - начале декабря впервые в истории пройдет в Африке. Такое решение приняли во вторник в британской столице участники исполкома Всемирного совета информационных агентств (ВСИА).

На встрече в Лондоне был обсужден состав участников предстоящего конгресса, определен примерный список выступающих на сегменте высокого уровня, основные темы многодневной конференции. Так, среди тем, которые планируется обсудить в Марракеше, числятся фальшивые новости, дезинформация, взаимодействие традиционных новостных агентств с социальными сетями, цифровые СМИ и охват молодой аудитории.

Уход в цифру

"Одна вещь, которая произошла во время пандемии, - переход многих потребителей новостей к цифровым СМИ, отказ от традиционных источников информации, таких как телевидение. Многие пользователи, но молодые люди в особенности, потребляют новости исключительно в цифровом формате, поэтому очень важно, чтобы мы обсудили этот вопрос, посвятив ему отдельную сессию", - предложил президент ВСИА, генеральный директор британского агентства Press Association Клайв Маршалл.

Он также предложил обсудить на отдельной сессии сложности, стоящие перед информационными агентствами Африки, учитывая, что встреча впервые пройдет на территории континента. Оба предложения были единогласно поддержаны.

Темами еще двух сессий на конгрессе были избраны взаимоотношения с клиентами, вопросы финансирования новостных агентств.

Две сотни гостей

Первый заместитель генерального директора ТАСС и вице-президент ВСИА Михаил Гусман обратил внимание на преемственность традиций, заложенных на первом конгрессе. Он прошел в 2004 году в Москве по инициативе ТАСС, а участие в той встрече приняли 115 информационных служб из 100 стран мира.

"Именно ТАСС был инициатором проведения первого конгресса, результатом которого стало создание Всемирного совета информагентств, все эти годы организаторы очередных конгрессов активно используют опыт ТАСС", - сказал Гусман.

На предстоящей встрече в Марракеше, как сообщил во вторник директор коммуникаций и сотрудничества марокканского агентства Maghreb Arabe Press Рашид Тиджани, ожидается около 200 гостей. Планируется, что в дискуссиях примут участие представители 25 африканских новостных агентств из самых разных стран, в том числе из Ливии, Судана, Сомали, Джибути, Йемена.

После 2004 года конгрессы прошли в Эстепоне (Испания, 2007 год), Буэнос-Айресе (Аргентина, 2010), Эр-Рияде (Саудовская Аравия, 2013), Баку (Азербайджан, 2016). В июне 2019 года ВКИА был проведен в столице Болгарии Софии.