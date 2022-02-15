Более 380 проектов претендуют на Национальную премию интернет-контента

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Более 380 проектов номинированы на Национальную премию интернет-контента, призовой фонд которой составляет 18 млн рублей. Награду получат авторы социально значимого контента, сообщил во вторник генеральный директор Института развития интернета (ИРИ) Алексей Гореславский на пресс-конференции в ТАСС.

"Мы создавали эту премию для того, чтобы поощрить и продвинуть всех тех, кто создает социально значимый контент. В задумке эти проекты и фильмы, ролики, программное обеспечение, проекты в СМИ далеко не всегда выглядят как обреченные на успех. Это сложные темы, это огромная журналистская и киношная, извините за это слово, работа, которая стоит за многими проектами", - сказал Гореславский.

По его словам, премией будет поддержан так называемый импакт-контент, который побуждает становиться лучше, обращает внимание на важные социальные явления. Как правило, его тяжело найти, это не то, что пользователи интернета привыкли видеть в топах. Выдвигать проекты на премию могли лидеры индустрии - порядка 100 организаций, в том числе российские СМИ, производители контента, соцсети, телеканалы, видеохостинги, онлайн-кинотеатры и музыкальные сервисы. Все проекты уже отсмотрели эксперты. Во вторник начинается голосование жюри, которое состоит из участников продюсерского совета Института развития интернета.

Награды будут вручаться в 21 номинации в трех категориях: лучшие проекты, спецноминации и тематические номинации. В категории "Лучшие проекты социальной направленности", в частности, будут отмечены вышедшие в интернете лучший художественный фильм, сериал, документальный фильм, короткометражный фильм, сверхкороткий контент до трех минут, лучший подкаст, лучший блог, лучший журналистский проект, дебют года и международный успех. Тематические номинации призваны выделить проекты конкретной направленности, например, контент о достижениях граждан России в волонтерстве, благотворительности и пр. Также будут вручены призы в спецноминациях, которые пока не называются.

Всего на премию было номинировано 383 проекта, в финал выйдут по три проекта в каждой номинации. Список финалистов будет оглашен в ближайшее время. Призовой фонд премии составляет 18 млн рублей, победители получат в зависимости от номинации от 750 тыс. до 1 млн рублей.

Организатором премии выступает Институт развития интернета при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Победители получат статуэтку с QR-кодом, по которому можно будет попасть в особое пространство, сообщил Гореславский. Церемония награждения пройдет 3 марта на площадке Music Media Dome.

Высокие оценки

Генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ) Роман Карманов сообщил, что проект Национальной премии интернет-контента получил на грантовом конкурсе ПФКИ одну из самых высоких оценок, несмотря на высокую конкуренцию. "Победила Национальная премия интернет-контента с результатом в 76 баллов. Это высокий результат, на самом деле это одна из самых высоких оценок, какую можно было себе представить", - сказал Карманов. Он добавил, что проекты, связанные с созданием импакт-контента, обладают высокой общественной значимостью. "Сейчас, благодаря пандемии в том числе, эта сфера очень сильно развивается. И, конечно, появление премии это своевременное, оправданное решение", - заключил Карманов.

Генеральный директор "СТС Медиа", председатель продюсерского совета Института развития интернета Вячеслав Муругов в свою очередь отметил, что такого рода контента не хватает "в нужном количестве и особенно - в нужном качестве". "Премия действительно выполняет, на мой взгляд, такую важную функцию - подсветить эту огромную работу, потому что действительно за этим стоит большой-большой труд", - сказал он. Спикер сообщил, что при наблюдательном совете ИРИ был создан продюсерский совет, который призван помочь Институту развития интернета в экспертизе, а экспертная оценка позволит повысить качество контента.

Вице-президент по видеоконтенту и музыкальным сервисам VK Андрей Димитров также рассчитывает, что премия будет способствовать повышению качества пользовательского контента в интернете. "Нам важно, чтобы росло количество контента, но очень важно, чтобы росло качество. И на сегодня мы видим запрос на производство социального контента", - отметил он.