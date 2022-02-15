В ОНФ сообщили, что около 40% автобусов в России старше 10 лет

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Порядка 40% автобусов в регионах России находятся в эксплуатации уже больше 10 лет, таковы результаты исследования Общероссийского народного фронта (ОНФ). Об этом сообщил во вторник заместитель руководителя исполкома ОНФ Арсений Беленький на заседании координационного совета по вопросам общественного транспорта.

"Средний возраст автобусов составляет 10 лет, при этом доля тех, которые старше 10 лет, - порядка 39%. У нас есть регионы, которые обладают новым автобусным парком. Это Москва, Республика Марий Эл, Тюменская область, Республика Чувашия, Тверская область. И регионы, в которых ситуация довольно плачевная. В первую очередь это Северная Осетия, где до 84% автобусов превышает десятилетний срок службы, Дагестан, Карачаево-Черкесия, Ингушетия, Хабаровский край", - сказал он.

Беленький также отметил, что по результатам исследования был выявлен ряд проблем, касающихся состояния автобусов. Так, 28% обследованных автобусов имели проблемы с состоянием сидений, у 28% - следы механических повреждений и коррозии на кузове, 58% автобусов не приспособлены для использования маломобильными группами населения, более половины (51%) автобусов не имеет систему аудиооповещения пассажиров об остановках.

Как показал опрос, в котором приняли участие почти 1800 граждан, на общественном транспорте до поликлиник добираются 64% опрошенных, при этом 23% из них сталкиваются с трудностями по пути - несоблюдение расписания движения транспорта, отсутствие удобного маршрута, долгое время в пути из-за пробок, большое расстояние от остановки до поликлиники. "Есть вопиющие случаи, когда в рамках модернизации первичного звена здравоохранения построены новые поликлиники или больницы, а к ним нет никаких маршрутов общественного транспорта. В этих регионах необходимо обратить внимание и скорректировать ситуацию", - сказал Беленький.

В ОНФ предложили сформировать единый реестр всех автобусов, зарегистрированных в РФ, поддержать законодательное закрепление определения понятия "срок эксплуатации транспортного средства", установить максимальное значение срока эксплуатации автобуса, а также разработать поэтапные программы обновления подвижного состава общественного транспорта в регионах.