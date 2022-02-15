Военные строители построят в Крыму Университет креативных индустрий

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Военные строители возводят в Крыму Университет креативных индустрий, первую очередь построят к концу 2022 года, а полноценная работа центра начнется в 2023 году, сообщили журналистам в Минобороны России во вторник.

"Специалисты Военно-строительной компании Минобороны России построят в Республике Крым круглогодичный образовательный центр "Университет креативных индустрий", - говорится в сообщении.

Отмечается, что центр, который станет ключевым проектом экосистемы "Таврида.АРТ", расположится на берегу Черного моря в бухте Капсель вблизи Судака. Планируется, что университет начнет работу в 2023 году и войдет в систему образовательных проектов Росмолодежи. Общая площадь зданий комплекса превысит 42 тыс. кв. м.

"Наши специалисты реализуют в Крыму очередной уникальный проект. Строительные работы ведутся в строгом соответствии с графиком и развернуты одновременно на семи площадках. Возведение объектов первой очереди планируется завершить уже до конца 2022 года", - приводит военное ведомство слова замминистра обороны России Тимура Иванова, который проверил ход выполнения работ на площадке строительства.

В рамках первой очереди построят три большие творческие лаборатории, рассчитанные на 1,5 тыс. человек. В них разместят концертный зал на 400 мест, студию звукозаписи, типографию, мультимедийную студию для записи подкастов и прямых эфиров, репетиционные залы для музыкантов и актеров, танцоров, универсальные аудитории, многочисленные творческие пространства для архитекторов, художников, литераторов и дизайнеров.

К открытию университета также планируется построить пять жилых корпусов для учащихся и преподавателей, зону для питания, многофункциональную входную группу с медпунктом и залами ожидания, прачечную, котельную и административный корпус.

Разработка образовательных программ

"Будущий Университет креативных индустрий станет ядром экосистемы "Таврида.АРТ". Параллельно со строительством образовательного центра мы уже занимаемся исследованиями, разработкой и апробацией его образовательных программ", - рассказал гендиректор Центра развития культурных инициатив - руководитель экосистемы проектов "Таврида.АРТ" Сергей Першин.

Военные строители уже начали бетонирование монолитных конструкций второго этажа административно-бытового здания. На объекте первого жилого корпуса идет обрезка свай под фундамент, на объектах второго и третьего корпусов делают гидроизоляцию. Завершается армирование фундаментных плит столовой и прачечной, а также монтаж оригинальных, полукруглых подпорных стенок парковки. На месте будущего променада создается насыпь. На площадке задействовали более 350 человек и 47 единиц техники.