На региональную выплату многодетным семьям в КБР выделили более 40 млн рублей в 2022 году

НАЛЬЧИК, 15 февраля. /ТАСС/. Власти Кабардино-Балкарии (КБР) выделили 42,5 млн руб. для помощи многодетным семьям, где воспитываются пять и более детей. Об этом сообщили в министерстве труда и социальной защиты республики.

"Многодетные семьи при рождении пятого или следующего ребенка получают региональный маткапитал или единовременную помощь на улучшение жилищных условий в размере 250 тыс. рублей. За период с 2009 по 2022 год выдано 2 468 таких сертификатов социальной помощи. На текущий год предусмотрено 42,5 млн рублей для помощи многодетным семьям, в том числе на выплаты при награждении государственной наградой КБР - медаль "Материнская слава" и для приобретения микроавтобусов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в 2019 году по поручению главы КБР Казбека Кокова ассигнования на эту выплату были увеличены почти в пять раз, благодаря чему была погашена задолженность прежних лет (412 получателей), а также адресную помощь получили все обратившиеся. "В этом году 30 семей уже обратились за назначением выплаты. При наличии сертификатов предыдущих лет выплата осуществляется по мере обращения граждан", - добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в КБР проживают около 13,5 тыс. многодетных семей, в которых воспитываются более 40,5 тыс. детей. Действующая на сегодняшний день в Кабардино-Балкарии система социальной поддержки семей включает полтора десятка мер. Согласно региональному законодательству, с медалью "Материнская слава" единовременно вручаются по 10 тыс. рублей на ребенка. Семьям, воспитывающим десять и более детей, правительство республики дарит микроавтобус "Газель".