Массовые мероприятия в Кузбассе разрешили проводить с полными зрительными залами

КЕМЕРОВО, 15 февраля. /ТАСС/. Власти Кузбасса сняли ограничение заполняемости залов на массовых мероприятиях, по которым с ноября прошлого года культурные и спортивные учреждения региона могли продавать не более 70% мест для зрителей. Об этом во вторник сообщается на официальном сайте областного правительства.

"Снимается ограничение по заполняемости залов при посещении театров, кинотеатров, концертных и цирковых организаций, а также спортивных мероприятий в закрытых сооружениях. Теперь допускается 100% заполняемость", - говорится в сообщении.

Также по решению региональных властей возобновляется приостановленная в начале февраля в связи с ростом заболеваемости коронавирусом работа отделений дневного пребывания в учреждениях соцобслуживания населения, возобновляются личные приемы граждан в органах власти. Также снимаются ограничения на проведение сельскохозяйственных ярмарок на открытом воздухе.

Это уже второе смягчение ограничений в Кемеровской области за текущий месяц. Как сообщалось, с 8 февраля в регионе было отменено требование о предъявлении QR-кодов о вакцинации или перенесенном коронавирусе при посещении общественных мест.

По данным регионального оперштаба, с начала пандемии в Кузбассе выявлено более 122,7 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, в том числе свыше 2,4 тыс. случаев подтвердились за минувшие сутки, выздоровело 93,4 тыс. пациентов, умерли 2 030 человек.