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Срок нежелательности пребывания Мирзализаде в России сократили до 14 лет

Адвокат Сергей Бадамшин уточнил, что пребывание комика в России признается нежелательным до 27 августа 2035 года
Идрак Мирзализаде Пресс-служба Таганского суда/ТАСС
Описание
Идрак Мирзализаде
© Пресс-служба Таганского суда/ТАСС

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. МВД сократило срок нежелательности пребывания комика Идрака Мирзализаде в России с пожизненного до 14 лет. Об этом ТАСС во вторник сообщил его адвокат Сергей Бадамшин.

"Во исполнение решения Замоскворецкого районного суда Москвы МВД России сократило срок нежелательности пребывания комика Идрака Мирзализаде с пожизненного до 14 лет. Фактически пребывание (проживание) в Российской Федерации Мирзализаде признается нежелательным до 27 августа 2035 года. Обжалуем это решение", - сказал адвокат.

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