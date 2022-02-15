Глава МИД Польши возложил цветы к памятникам жертв политических репрессий в Москве

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Глава МИД председательствующей в ОБСЕ Польши Збигнев Рау и посол республики в РФ Кшиштоф Краевский во вторник возложили цветы к памятникам жертв политических репрессий - "Стене скорби" и Соловецкому камню в Москве, передает корреспондент ТАСС.

К памятнику "Стена скорби" Рау и Краевский возложили венок из белых роз с лентой, украшенной цветами польского флага.

На памятнике, как убедился корреспондент ТАСС, уже не осталось следов вандализма, о котором ранее во вторник сообщил агентству источник в правоохранительных органах. По данным источника, в понедельник прохожий обратился в полицию, увидев на нем надписи краской. По факту порчи возбуждено уголовное дело о вандализме.

Глава МИД и посол республики также посетили один из старейших памятников, посвященных политическим репрессиям в СССР - Соловецкий камень на Лубянской площади. К нему они возложили венок из красных и белых роз с лентой в цветах польского флага.

Ранее Рау провел переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

30 октября в День памяти жертв политических репрессий на пересечении проспекта академика Сахарова и Садового кольца в центре Москвы был открыт мемориал в память о жертвах репрессий "Стена скорби".

Памятник представляет собой масштабный бронзовый барельеф с изображением человеческих фигур, символизирующих выживших и ушедших. На плоскостях нанесено слово "Помни" на разных языках.