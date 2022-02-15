Дума приняла в I чтении законопроект о введении штрафов за выброс мусора из машин

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Госдума во вторник приняла в первом чтении законопроект о введении административных штрафов за выброс из транспортных средств отходов производства и потребления вне специальных полигонов, фиксироваться такие нарушения могут в том числе и при помощи автоматических камер.

Авторами инициативы выступили Мособлдума и Мосгордума. Статью Кодекса РФ об административных правонарушениях о несоблюдении экологических требований предлагается дополнить положениями, согласно которым выгрузка из транспортного средства "отходов производства и потребления вне объектов накопления и размещения отходов, иных специально отведенных мест" для граждан повлечет штраф 10 тыс. до 15 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей (ИП) - от 20 тыс. до 30 тыс. рублей, для юридических лиц - от 30 тыс. до 50 тыс. рублей. Если же правонарушение было зафиксировано автоматической камерой, то штраф для собственника транспортного средства составит 10 тыс. рублей.

Если в течение года правонарушение повторилось, то суммы штрафов будут повышенные. Для граждан они составят 20-30 тыс. рублей, для ИП - 40-60 тыс. рублей, для юридических лиц 60-100 тыс. рублей. Для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц предусмотрена возможность конфискации транспорта. Если нарушение попало на камеру, то собственнику автотранспорта придется заплатить 20 тыс. рублей.

Помимо этого, законопроектом предлагается повышенная ответственность за сброс отходов вне специальных полигонов при помощи грузовых машин, тракторов и прицепов. Для граждан штраф составит до 50 тыс. рублей, для ИП - до 80 тыс. рублей, для юридических лиц - до 120 тыс. рублей. Это же нарушение, зафиксированное на камеру, повлечет штраф уже до 100 тыс. рублей. При повторном правонарушении суммы штрафов возрастут. Действие новых положений КоАП будет распространяться и на случаи сброса мусора из машин в лесах.

Как отмечено в пояснительной записке, сброс отходов "будет фиксироваться работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, размещенными в местах наиболее вероятного совершения таких нарушений, как в случае с применением камер фиксации нарушения ПДД. Также авторы рассчитывают на использование фотоловушек, автоматически срабатывающих при движении вблизи мест установки. "Указанные технические средства могут использоваться в условиях низкой освещенности и в ночное время", - отмечают разработчики.