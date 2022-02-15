Пропавшую студентку филфака СПбГУ из США нашли

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 февраля. /ТАСС/. Студентка из США, об исчезновении которой сообщал в понедельник Санкт-Петербургский государственный университет, куда девушка поступила для обучения русскому языку как иностранному, нашлась. Всю неделю, пока с ней пытался связаться вуз, она жила у знакомого, сообщил во вторник заместитель ректора университета по безопасности Дмитрий Грязнов на сайте виртуальной приемной СПбГУ.

"В результате проведения неотложных оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками правоохранительных органов удалось установить местонахождение гражданки США: все это время она находилась у знакомого. Угрозы жизни и здоровью К. К. Уэллс не зафиксировано", - говорится в сообщении.

Известно, что в Петербург американка прибыла 28 января. Шесть дней спустя, 3 февраля, Уэллс лично посетила университет, заключив договор на обучение по дополнительной образовательной программе "Русский язык как иностранный. Основной курс". С 7 февраля сотрудники СПбГУ неоднократно, но безуспешно пытались связаться со студенткой и установить ее местонахождение. В связи с этим в понедельник администрация вуза направила заявление в полицию на организацию розыска.

В настоящее время правоохранительные органы выясняют обстоятельства произошедшего.