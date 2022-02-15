В Калужской области проведут реконструкцию воинского мемориала "Ильинские рубежи"

КАЛУГА, 15 февраля. /ТАСС/. Реконструкцию воинского мемориала "Ильинские рубежи" проведут в Калужской области впервые с момента его открытия в 1975 году. Также принято решение о ремонте в Музее военной истории, сообщил во вторник в своем Telegram-канале губернатор Владислав Шапша.

"Мемориал "Ильинские рубежи" требует реконструкции. Это священное место на карте региона. Начинаем проектирование работ", - написал он.

Шапша уточнил, что с просьбой провести ремонт выступила учительница русского языка и литературы Ильинской школы на личном приеме у губернатора. "С мемориалом "Ильинские рубежи" связаны самые торжественные события в жизни школы. Но со времени своего создания в 1975 году мемориал толком ни разу не обновлялся. Между тем, число туристов, которые приезжают сюда, растет. Особенно после выхода фильма "Подольские курсанты", - подчеркнул губернатор.

В пресс-службе правительства региона уточнили, что музей, как и мемориал, был открыт в 1975 году. В последний раз капитальный ремонт здания проводили в 2014 году. "В настоящее время музей требует полной реконструкции. По данным министерства культуры области, разрабатывается проектно-сметная документация на создание нового здания музея, музея военной техники и авиации под открытым небом, восстановление линии обороны 1941 года, на благоустройство прилегающей территории", - отметили в пресс-службе, добавив, что стоимость и сроки проведения работ станут известны позже.

"Ильинские рубежи" - военно-исторический музей в селе Ильинское в Малоярославецком районе, посвященный подвигу курсантов Подольских военных училищ на Ильинском рубеже обороны в октябре 1941 года. Комплекс занимает территорию 2,7 га. Там расположен Курган Славы, на котором установлен памятник курсантам Подольских военных училищ. На территории мемориала находятся долговременные огневые точки (ДОТы), сохранившиеся со времен Великой Отечественной войны. Ежегодно в памятные дни боев на территории комплекса проходит военная историческая реконструкция.