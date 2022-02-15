Штат службы "122" в Саратовской области укомплектуют фармацевтами и младшим медперсоналом

ТАСС, 15 февраля. Губернатор Саратовской области Валерий Радаев поручил усовершенствовать работу службы "122" в регионе, в том числе укомплектовать штат фармацевтами и специалистами со средним медицинским образованием. Об этом он заявил в ходе заседания координационного совета по борьбе с коронавирусом.

"Служба должна работать круглосуточно и полностью соответствовать запросам по квалификации кадров. Помимо студентов, необходимо ее укомплектовать фармацевтами, специалистами со средним медицинским образованием", - сказал он.

Глава региона обратил внимание, что служба ведет консультации по вопросам COVID-19, осуществляет запись к врачу, подбирает схему лечения, рекомендации, где пройти исследования, вакцинацию или тестирование. Радаев отметил, что есть жалобы на работу службы "122": люди не могут дозвониться. Он поручил министру здравоохранения области Олегу Костину и министру цифрового развития и связи области Аделю Славутину разобраться со сложившейся ситуацией.

В Саратовской области, по данным оперштаба региона на вторник, зарегистрировано 1 849 новых случаев заражения коронавирусом, общее количество достигло 169 694. Выздоровело с начала эпидемии 134 933 человека, за сутки - 758. На стационарном лечении находятся 2 097 человек, на амбулаторном - 27 338.