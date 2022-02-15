Реставрация особняка Румянцева в Петербурге обойдется в более чем 46 млн рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 февраля. /ТАСС/. Стоимость начавшейся накануне реставрации фасада особняка Румянцева на Английской набережной в Санкт-Петербурге составит более 46 млн рублей с учетом выполнения всех работ. Как рассказали ТАСС в пресс-службе Государственного музея истории Санкт-Петербурга, работы осуществляются из средств городского бюджета.

"Реставрация осуществляется из средств бюджета Санкт-Петербурга. Стоимость всех работ составляет - 46 347 777 рублей. Реставрацию важно провести потому, что состояние фасада близко к аварийному, существует угроза обрушения архитектурных элементов. Последняя реставрация фасада была выполнена в 2002 году. В 1998 году были выполнены работы по усилению фундамента особняка Румянцева", - сообщили в пресс-службе.

Также стало известно, что реставрацию барельефа "Аполлон-Мусагет на Парнасе в окружении девяти муз и матери их Мнемозины" будет производить подрядчик "Возрождение Петербурга". Однако в пресс-службе не отрицают и возможность дополнительного привлечения специалистов по реставрации.

Особняк построили в 1740-х годах, как предполагают некоторые историки, князьями Голицыными. Граф Румянцев приобрел дом лишь в 1802 году. В 1824 году архитектор Глинка по заказу Румянцева оформил здание мощным, выдвинутым вперед 12-колонным портиком. В тимпане фронтона был помещен горельеф "Аполлон-Мусагет на Парнасе в окружении девяти муз и матери их Мнемозины", выполненный скульптором Мартосом. В 1826 году Румянцев умер. Перед смертью он поручил младшему брату перестроить особняк со всеми его коллекциями под музей. 28 мая 1831 года здесь открылся первый в России частный публичный музей.