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Ростехнадзор нашел почти 50 нарушений на объектах теплосетевой компании в Новосибирске

На опасных производственных объектах не оказалось экспертизы промышленной безопасности зданий, а на трубопроводах отсутствовала тепловая изоляция

НОВОСИБИРСК, 15 февраля. /ТАСС/. Сибирское управление Ростехнадзора выявило 48 нарушений обязательных требований в области промышленной безопасности на объектах ООО "Новосибирская теплосетевая компания". На опасных производственных объектах не оказалось экспертизы промышленной безопасности зданий, на трубопроводах отсутствовала тепловая изоляция и другие нарушения, сообщается на официальном сайте ведомства.

"В ходе проверочных мероприятий было выявлено 48 нарушений обязательных требований в области промышленной безопасности. Установлено, что эксплуатация опасных производственных объектов осуществляется в отсутствии проектной документации на трубопроводы тепловой сети; отсутствует экспертиза промышленной безопасности зданий и сооружений на опасном производственном объекте, предназначенных для осуществления технологических процессов на тепловой сети; на трубопроводах отсутствует тепловая изоляция; не обеспечивается отвод попавшей в камеру воды и другие нарушения", - говорится в сообщении.

Выездная внеплановая проверка проводилась с 31 января по 11 февраля 2022 года по факту произошедших инцидентов на опасных производственных объектах "Участок трубопроводов теплосети 1 РТС" и "Участок трубопроводов теплосети 2 РТС".

По информации Сибирского управления Ростехнадзора, в отношении юридического лица и должностных лиц ООО "Новосибирская теплосетевая компания" возбуждены дела об административном правонарушении по части 1 статьи 9.1 КоАП РФ.

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