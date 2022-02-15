Работы по рекультивации полигона "Красный Бор" планируется начать в апреле

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 февраля. /ТАСС/. Специалисты планируют начать работы по рекультивации полигона опасных химических отходов "Красный Бор", расположенного в Ленинградской области, в апреле 2022 года. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минприроды России.

"В настоящее время проектная документация на ликвидацию объекта находится на финальной стадии получения заключения Главгосэкспертизы России. Работы по ликвидации накопленного вреда планируется начать в апреле текущего года", - сказали в пресс-службе. Уточняется, что работы будут завершены до конца 2024 года.

Ранее директор направления по реализации государственных и отраслевых программ в сфере экологии Росатома Андрей Лебедев сообщал ТАСС, что проект рекультивации состоит из двух частей. Первая часть проекта предполагает создание противофильтрационной завесы по периметру полигона, которая не допустит попадания загрязняющих веществ в окружающую среду. Вторая часть связана непосредственно с переработкой содержимого пяти открытых карт полигона. "В рамках выполнения работ <…> будут переработаны жидкие отходы из открытых карт, ликвидированы гидротехнические сооружения, выполнена полная рекультивация территории полигона с устройством защитных горизонтальных экранов", - пояснили в министерстве.

Полигон "Красный Бор" в Ленинградской области является одним из наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде в России. Его открыли в 1969 году для приема и ликвидации химических и промышленных отходов. Территория включает 70 карт-накопителей площадью 46 га, в которых к моменту приостановления деятельности в 2014 году разместили порядка 2 млн тонн отходов различных классов опасности.

Правительство России в феврале 2020 года назначило предприятие "Федеральный экологический оператор" (входит в госкорпорацию "Росатом") исполнителем работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде на полигоне, проводимых по федеральному проекту "Чистая страна" нацпроекта "Экология". Стоимость работ оценивается более чем в 10 млрд рублей.