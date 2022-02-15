Суд взыскал с экс-главы Минприроды Коми компенсацию за слова в адрес бывшего прокурора

СЫКТЫВКАР, 15 февраля. /ТАСС/. Сыктывкарский городской суд признал несоответствующими действительности сведения, распространенные бывшим министром природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми Алексеем Кузнецовым в адрес бывшего печорского природоохранного прокурора Дмитрия Перминова о браконьерстве и запасе 400 кг рыбы. Суд обязал экс-министра опровергнуть эти слова и взыскал с Минприроды 40 тыс. рублей компенсации морального вреда, сообщила пресс-служба суда.

В мае 2021 года в социальных сетях и местных СМИ появилось видео встречи Кузнецова с жителями села Мутный Материк, которые пожаловались на отсутствие семги в низовьях Печоры. В ответ Кузнецов привел в пример свой разговор с экс-прокурором Перминовым о запасах у того 400 кг рыбы и "браконьерстве".

"Суд признал несоответствующими действительности сведения, распространенные бывшим министром природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми, возложил обязанность их опровергнуть и взыскал компенсацию морального вреда", - говорится в сообщении.

По данным суда, Перминов обратился с иском к министерству с требованиями о признании несоответствующими действительности и порочащими его честь, достоинство и деловую репутацию сведений о том, что он является браконьером и хранит рыбу в объеме 400 кг. Истец также потребовал компенсировать причиненный моральный вред.

Суд установил, что распространение сведений Кузнецовым, их порочащий характер и несоответствие действительности подтверждаются материалами дела. Кроме того, получены доказательства, опровергающие позицию ответчика, что было высказано личное мнение и оценочное суждение министра вне рамок исполнения должностных обязанностей. Суд удовлетворил требования истца частично: сведения признаны несоответствующими действительности и порочащими честь, достоинство и деловую репутацию Перминова. На Минприроды возложена обязанность разместить на официальном сайте информацию о решении суда. Кроме того, с Минприроды взыскана компенсация морального вреда в размере 40 тысяч рублей за счет казны Республики Коми и госпошлина в размере 900 рублей.

Глава Коми Владимир Уйба 17 января объявил об отставке правительства региона, в тот же день Кузнецов был уволен с должности министра.