Губернатор Ростовской области заразился коронавирусом

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 февраля. /ТАСС/. Губернатор Ростовской области Василий Голубев заразился коронавирусом и в настоящее время находится на больничном. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе главы региона.

На отсутствие губернатора на заседании оперативного штаба по координации деятельности по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Ростовской области обратили внимание журналисты.

"Василий Юрьевич находится на больничном с 14 февраля в связи с подтвержденной новой коронавирусной инфекцией. Вакцинация и ревакцинация позволяют губернатору переносить заболевание в легкой форме", - пояснили в пресс-службе.

Там добавили, что глава региона находится на амбулаторном лечении и продолжает в дистанционном формате решать рабочие вопросы.