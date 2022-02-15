Реконструкция четырех культурных объектов в Мурманской области обойдется в 3 млрд рублей

ТАСС, 15 февраля. Реконструкция дворца культуры и народного творчества имени Кирова, дома культуры Моряков, а также двух кинотеатров в Мурманске и Кировске потребует около 3 млрд рублей. Необходимость обновления зданий поддержала министр культуры России Ольга Любимова, сообщил во вторник губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

"Ольга Любимова - министр культуры России - <...> поддержала необходимость реконструкции наших важнейших объектов: мурманских ДК Моряков, ДК Кирова, кинотеатра "Родина", Кировского кинотеатра "Большевик". Для этого потребуется около 3 млрд рублей", - написал Чибис на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" по итогам встречи с Любимовой.

Глава региона также добавил, что министр культуры отметила исполнение нацпроекта "Культура" в Мурманской области в 2021 году, при котором завершилась реконструкция Мурманского областного драматического театра, капитально отремонтировали четыре детских школы искусств, создали культурно-досуговый центр в поселке Минькино, появились современные библиотечные пространства.

"В рамках нацпроекта выполняются также показатели по открытию модельных библиотек, пять объектов были сданы в 2021 году, еще пять - запланированы на 2022 год. Губернатор обратил внимание, что в ряде библиотек были продлены часы работы до 22:00, благодаря чему учреждения стали точками притяжения для молодежи", - в свою очередь написала министр культуры России в соцсетях по итогам встречи.

Любимова также напомнила, что с 2022 года в рамках нацпроекта "Культура" появилось новое направление по модернизации краеведческих музеев. "Планируется обновлять учреждения по модельному стандарту, чтобы сделать их центрами, представляющими наиболее интересную и привлекательную для жителей и гостей информацию о городе", - отметила она.