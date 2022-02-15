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Свыше 720 тыс. жителей Подмосковья прошли ревакцинацию от коронавируса

Ревакцинацию можно пройти любым из препаратов спустя полгода после первой вакцинации

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Повторную вакцинацию от новой коронавирусной инфекции в Московской области прошли свыше 720 тыс. жителей региона, об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального Минздрава.

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"В Московской области повторную вакцинацию от новой коронавирусной инфекции прошли 725 тыс. человек", - сказали в пресс-службе.

В министерстве добавили, что ревакцинацию можно пройти спустя полгода после первой вакцинации. Она проводится любым из препаратов, имеющихся в наличии в пункте. Чтобы сделать прививку в поликлинике, необходима предварительная запись. Оформить ее можно через портал "Госуслуги", а также по номеру телефона 122.

"Иммунитет против новой коронавирусной инфекции со временем снижается. Чтобы поддержать его, надо пройти повторную вакцинацию. В Московской области разработаны удобные форматы для жителей и гостей Подмосковья. Прививку можно сделать в поликлиниках, торговых центрах и МФЦ", - процитировали в министерстве слова первого зампредседателя правительства региона Светланы Стригунковой.

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РоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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