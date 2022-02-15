Более 100 новых детсадов планируют открыть в Подмосковье в ближайшие три года

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Власти Московской области планируют открыть свыше 100 новых детских садов в ближайшие три года, об этом во вторник сообщила пресс-служба Министерства образования Подмосковья.

"Детские сады всегда нужны, особенно в тех муниципалитетах, где идет активная застройка. В ближайшие три года мы планируем открыть более 100 новых детских садов",- приводятся в тексте слова вице-губернатора региона Ирины Каклюгиной.

В пресс-службе отметили, что в регионе ведется активная работа по открытию социальных объектов. Например, в Мытищах заработал новый корпус детского сада № 12. В здании смогут располагаться восемь групп детей. "Для ребят тут размещены просторные игровые и спальные комнаты, залы для занятий музыкой и спортом, пищеблок, медицинский кабинет, а на территории располагается восемь детских игровых площадок", - добавила Каклюгина.