Глава Забайкалья попросил продлить нацпроект "Экология" для закупки лесопожарной техники

ЧИТА, 15 февраля. /ТАСС/. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов попросил вице-премьера России Викторию Абрамченко продлить действие нацпроекта "Экология" в части обновления в регионах лесопожарной техники, сообщила во вторник пресс-служба краевого правительства.

"Губернатор Забайкальского края Александр Осипов 15 февраля принял участие в режиме видео-конференц-связи в совещании по подготовке к пожароопасному периоду 2022 года под председательством зампреда правительства России Виктории Абрамченко. Глава региона предложил продлить действие нацпроекта "Экология" в части закупа лесопожарной техники. Он уточнил, что благодаря этой программе в крае уже удалось обновить половину технического состава - порядка 200 единиц", - говорится в сообщении.

Также глава региона попросил привлечь дополнительные силы "Авиалесоохраны" и помочь с привлечением группировки МЧС в марте-апреле 2022 года для прикрытия населенных пунктов Забайкалья от ландшафтных пожаров.

Оснащение регионов лесопожарной техникой ведется по проекту "Сохранение лесов" нацпроекта "Экология". Целью федерального проекта является обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесов в соотношении 100% к 2024 году. Ранее глава Минприроды России Александр Козлов также заявил, что считает необходимым продлить проект "Сохранение лесов" до 2030 года.