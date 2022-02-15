Чернышенко: количество бюджетных мест в вузах по IT-программам вырастет до 160 тыс.

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Количество бюджетных мест в вузах по IT-специальностям в новом учебном году увеличится с 80 тыс. до 160 тыс. Об этом ТАСС сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.

"Президент Владимир Путин неоднократно отмечал, что подготовка профессиональных кадров является ключевым фактором развития IT-сферы. По его поручению в рамках нацпроекта "Цифровая экономика" в новом учебном году увеличим количество бюджетных мест в вузах по IT-специальностям более чем в два раза - с 80 тыс. до 160,4 тыс. Также идет активная работа по созданию обучающих модулей, нацеленных на повышение цифровых компетенций россиян для детей и взрослых. В этом году запущен новый федеральный проект "Развитие кадрового потенциала IT-отрасли" на основе стратегической инициативы, утвержденной председателем правительства", - приводятся в сообщении слова Чернышенко.

В аппарате вице-премьера добавили, что в рамках нового федерального проекта "Развитие кадрового потенциала IT-отрасли" более 80 тыс. студентов вузов получат возможность обучаться на "цифровых кафедрах" в 2022 году. Всего до 2024 года на "цифровые кафедры" планируется принять 385 тыс. студентов. Кроме того, порядка 100 тыс. учеников с 8-го по 11-й класс начнут изучать языки программирования на бесплатных двухлетних курсах.

В рамках проекта "Цифровые профессии" в текущем году 57,5 тыс. человек получат дополнительное образование в IT-сфере при поддержке государства. Им будет компенсирована половина стоимости обучения. Также в течение года на базе университета Иннополис обучение пройдут около 18 тыс. преподавателей высшего и среднего профессионального образования. При этом образовательные программы вузов будут актуализированы в соответствии с потребностями рынка. Более 40 профессиональных стандартов будут пересмотрены при участии экспертного сообщества и организаций, участвующих в реализации проектов в сфере цифровой экономики.

Вице-премьер также отметил, что в январе 2022 года один из самых популярных порталов по поиску работы и подбору персонала опубликовал 86 тыс. вакансий в сфере IT.