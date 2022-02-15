Удаленное обучение для учеников 5-11-х классов продлили в Воронеже на неделю

ТАСС, 15 февраля. Власти Воронежской области продлили до конца недели удаленный формат обучения для учеников 5-11-х классов в школах Воронежа, введенный в регионе с 3 по 16 февраля из-за нестабильной эпидемиологической обстановки. Об этом сообщила во вторник пресс-служба облправительства по итогам заседания оперштаба по борьбе с коронавирусом.

"Продолжить занятия обучающихся 5-11-х классов Воронежа с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий до 19 февраля. Дополнительные общеобразовательные программы по-прежнему проводить в дистанционном формате до нормализации санитарно-эпидемиологической обстановки в регионе. Исключение - индивидуальные занятия", - говорится в сообщении.

Сейчас, по данным властей, в регионе полностью закрыты на карантин 22 школы, в том числе 18 - из-за ОРВИ. Частично закрыли 2 973 класса в 190 школах, из них 2 776 - из-за ОРВИ.

В начале февраля власти Воронежской области ввели ограничения из-за роста заболеваемости COVID-19, а после продлили их до 16 февраля. На этот период в регионе перевели на дистанционный режим обучения всех учеников 5-11-х классов в школах Воронежа и учреждения дополнительного образования, запретили работу театров, кинотеатров, концертных залов, цирков, а также проведение всех спортивных мероприятий в закрытых помещениях.

В Воронежской области с 16 января число ежесуточных заражений коронавирусом выросло с 417 до 5 147. Общее число инфицированных превысило 277 тыс., количество выявленных случаев выздоровления - 214 тыс. По данным сайта стопкоронавирус.рф, коллективный иммунитет равен 67,7%, в регионе для пациентов с ковидом свободно около 389 коек из 3 464 мест.