Межрегиональный инклюзивный королевский бал пройдет весной 2022 года в Самаре

ТАСС, 15 февраля. Межрегиональный инклюзивный королевский бал, объединяющий на одном мероприятии людей с различными формами инвалидности, пройдет в конце весны 2022 года в Самаре и соберет представителей семи регионов РФ. Об этом сообщил ведущий хореограф инклюзивных балов Андрей Нисенбаум.

Согласно сайту Президентского фонда культурных инициатив, межрегиональный проект "Инклюзивные балы России" стал победителем грантового конкурса, его организаторы получили свыше 6,9 млн рублей на реализацию проекта, общая сумма расходов на реализацию проекта превышает 12,6 млн рублей.

"Межрегиональный инклюзивный королевский бал, который пройдет в мае, предположительно, в конце весны 2022 года, его участниками станут представители семи регионов, задействованных в проекте. <…> На данный момент участниками акции стали: Республика Северная Осетия - Алания, Кемеровская область - Кузбасс, Еврейская автономная область, Ярославская область, Республика Татарстан, Саратовская область и, естественно, Самарская область как источник этого проекта", - сказал он на круглом столе "Вопросы и перспективы социокультурной реабилитации людей с инвалидностью. Практические кейсы в сфере культуры и спорта. Грантовая поддержка проектов как социальный лифт их участников" в Общественной палате (ОП) РФ.

По словам хореографа инклюзивных балов, для проведения финального межрегионального блока репетиций и реализации федеральной акции "Инклюзивные балы России" будет подобрано семь безбарьерных площадок, а сама федеральная акция пройдет 2 декабря 2022 года и объединит не менее 700 участников из целевых групп проекта. "Также мы ожидаем, что в событии примут участие представители органов государственной власти, руководители танцевальных студий и некоммерческих организаций. Надеемся, что проект будет широко освещен в федеральных СМИ как первая всероссийская инклюзивная акция", - добавил Нисенбаум.

С 2014 года специалисты ресурсного инклюзивного центра, занимающегося организацией балов в Самаре, адаптировали более 20 известных исторических танцев для участников с маломобильными формами инвалидности. "Полноценными участниками этих балов стали свыше 600 человек, и большая часть из них имеет какую-либо инвалидность. В 2021 году инклюзивные балы Самары благодаря Фонду президентских грантов обрели межрегиональный охват, их участниками стали инклюзивные делегации из 12 регионов России, многие команды захотели продолжить развивать данное культурное направление и в своих регионах и стали региональными операторами проекта "Инклюзивные балы России", - сообщил хореограф.