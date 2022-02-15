Суд отложил процесс над Навальным на 21 февраля

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Лефортовский суд Москвы 21 февраля продолжит исследование доказательств по новому делу в отношении Алексея Навального. Выбор даты был сделан с учетом того, что на среду, 16 февраля, у Навального назначено свидание с женой, отмена которого была бы нарушением его прав.

"В заседании объявляется перерыв до 10:00 21 февраля. Суд учитывает, что 16 февраля у Навального назначено свидание с женой, поэтому назначение заседания на эту дату нарушило бы его права", - постановила судья Маргарита Котова.

Лефортовский суд Москвы во вторник начал рассмотрение дела в отношении Навального на выездном заседании в исправительной колонии во Владимирский области, где он отбывает наказание.

Гособвинитель огласила заключение, согласно которому Навальный и его соучастники похитили 2,7 млн рублей, пожертвованных четырьмя потерпевшими на его деятельность. Согласно позиции обвинения, потерпевшие были введены в заблуждение Навальным, заявлявшим о своем намерении выдвигаться кандидатом на выборах президента РФ. "Навальный не имел права выдвигать свою кандидатуру, так как имел судимость. Он скрыл это и ввел в заблуждение потерпевших, похитив пожертвованные средства на личные цели и на ведение экстремистской деятельности", - сообщила прокурор.

Гособвинитель также огласила материалы дела, из которых следует, что Навальный расходовал средства с личного банковского счета на "оплату услуг в барах, ресторанах, кафе и сетях быстрого питания в Москве, области, Франции, Литве и других зарубежных странах". Также траты Навального, перечисленные прокурором, свидетельствуют, что он отдыхал в Карелии, в Завидово и совершал поездки во многие города России, где останавливался в гостиницах.

Согласно оглашенным прокурором материалам в обоснование обвинений в хищениях, Навальный на личные нужды за пять лет потратил около 8 млн рублей. Сам подсудимый в ответ на оглашение материалов подсчитал, что в таком случае он тратил около 130 тысяч рублей в месяц, что значительно меньше его официального дохода. Он отверг все обвинения. "Вину не признаю полностью. В этом деле 30 томов, и мы здесь один за одним разрушим их все", - сказал блогер.

Процесс над Навальным

Слушание дела проходит в исправительной колонии № 2 в городе Покрове Владимирский области, где Навальный отбывает наказание по делу "Ив Роше". Первое заседание прошло при усиленных мерах безопасности без каких-либо эксцессов.

Для освещения процесса в Покров приехали около 80 журналистов, аккредитованных Мосгорсудом. Большинство из них наблюдали за процессом в режиме видеосвязи, организованной в здании колонии.

В рамках нового дела Навального обвиняют по двум статьям УК - мошенничество и неуважении к суду во время процесса о клевете на ветерана Великой Отечественной войны.

Уголовные дела о мошенничестве были возбуждены более года назад. По версии следствия, Навальный похитил порядка 350 млн рублей, выделенных в качестве пожертвований Фонду борьбы с коррупцией (ФБК, признан экстремистской организацией).

Навальный, дважды условно осужденный, был объявлен в розыск за многократные нарушения условий отбывания наказания по делу "Ив Роше". Его задержали 17 января 2021 года в аэропорту Шереметьево после возвращения из Германии, где он находился на лечении, а 2 февраля того же года суд заменил ему условный срок на реальный.