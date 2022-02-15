Принц Эндрю и Вирджиния Джуфре достигли соглашения по делу об изнасиловании

НЬЮ-ЙОРК, 15 февраля. /ТАСС/. Сын королевы Елизаветы II принц Эндрю и обвинявшая его в изнасиловании американка Вирджиния Джуфре достигли досудебного соглашения. Соответствующее письмо от адвоката принца Эндрю Дэвида Бойса опубликовано во вторник в базе документов федерального суда США по Южному округу Нью-Йорка.

"Мы пишем совместно, чтобы проинформировать суд о достижении урегулирования по существу в указанном выше деле", - говорится в документе.

В письме указывается, что принц Эндрю сделает взнос в фонд Джуфре, однако сумма, о которой идет речь, не называется.

Джуфре обвиняла принца Эндрю в том, что в 2001 году, когда ей было 17 лет, он несколько раз вступал с ней в сексуальную связь против ее воли. В середине января суд Южного округа в Нью-Йорке отказался отклонить иск, поданный против принца, а судья Люьис Каплан заявил, что его рассмотрение по существу может начаться в период с сентября по декабрь. Вскоре после этого по решению Елизаветы II принц Эндрю был лишен воинских званий и роли покровителя нескольких общественных организаций. Он также потерял право использовать официальный титул Его Высочества, хотя сохраняет его за собой, как и титул герцога Йоркского.

От исполнения официальных обязанностей принц вынужден был отказаться еще в конце 2019 года, когда Джуфре вновь публично заявила о том, что он был среди нескольких мужчин, с которыми ее принуждали заниматься сексом американский финансист Джеффри Эпштейн и его любовница британка Гилейн Максвелл.