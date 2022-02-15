Тепловики отзовут квитанции с корректировкой платы за первое полугодие 2021 года в Иванове

ТАСС, 15 февраля. Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский распорядился отозвать январские квитанции за отопление с корректировкой платы за первое полугодие 2021 года после жалоб жителей, начисления которым достигли 5-7 тыс. рублей. Начата проверка прокуратуры, сообщается на сайте правительства Ивановской области.

По данным властей региона, проблемная ситуация сложилась из-за того, что в январе текущего года компания "Ивгортеплоэнерго" произвела корректировку платы за отопление за первое полугодие 2021 года, когда организация являлась поставщиком теплоэнергии в Иванове. В подавляющем большинстве случаев жителям были выставлены дополнительные суммы, по ряду квартир размер доплаты составил 5-7 тыс. рублей. Филиал "Владимирский" ПАО "Т Плюс" как поставщик тепла второй половины 2021 года подготовил расчет корректировки платы за отопление за июль-декабрь 2021 года. В соответствии с ним для большинства абонентов сумма платежа будет уменьшена.

"Надо найти решение, чтобы это были нормальные платежи. Чтобы это было посильное решение, люди и так тяжело живут. Что предлагаю в этой связи сделать: надо платежки, которые были выставлены, отозвать, выставить новые. И в этих выставленных платежках найти такое решение, чтобы это было по карману людям. А прокуратуру прошу проверить законность и правильность начисления платы за тепло, в том числе в новых перевыставленных платежках", - приводятся в сообщении слова Воскресенского.

В соответствии с поручением главы региона, неоплаченные квитанции будут отозваны до 25 февраля, в марте 2022 года тепловики выставят квитанции, где будут указаны корректировки сразу двух компаний. Итоговый размер платы должен быть соответственно меньше. Также "Ивгортеплоэнерго" предоставят беспроцентные рассрочки платежа на один год. Уже выполненные платежи будут учтены при последующих взаиморасчетах, для граждан будет создана горячая линия.

Правильность начисления корректировки взял на контроль прокурор Ивановской области, проводятся проверки законности и правильности проведения корректировки и выставления собственникам жилых помещений платы за отопление. Кроме того, контролем за ситуацией займутся активисты регионального отделения ОНФ.