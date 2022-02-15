Коллективный иммунитет в Петербурге достиг 100% с учетом привитых и переболевших

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 февраля. /ТАСС/. Уровень коллективного иммунитета в Санкт-Петербурге достиг 100%, если учитывать вакцинированных от COVID-19 и переболевших. Об этом сообщил в эфире телеканала "Санкт-Петербург" заместитель председателя комитета по здравоохранению города Андрей Сарана.

"Если говорить о коллективном иммунитете, то, согласно сайту Министерства здравоохранения [РФ], мы достигли 100%. Туда учитываются люди переболевшие и те, которые привиты. Вакцинированы более 3 млн 141 тысячи человек, детей чуть более 2 400 человек", - сказал он.

По данным городского комитета здравоохранения, ревакцинацию в Петербурге прошли порядка 240 тыс. человек. Ранее губернатор города Александр Беглов отмечал, что в последнее время темпы вакцинации снизились в несколько раз. При этом в городе достаточный запас вакцины, действуют 190 прививочных пунктов.

Ежедневный прирост заболеваемости ковидом в Петербурге остается высоким, но он заметно снизился за последние двое суток. В течение двух недель почти каждый день фиксировалось порядка 20 тысяч новых случаев, в воскресенье этот показатель снизился до 11 384 человек, а за последние сутки зарегистрирован 7 091 заразившийся. Всего с начала пандемии в городе выявили более 1,2 млн случаев заражения, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели более 1 млн человек (22 195 за сутки), умерли 30 866 (73 за сутки).