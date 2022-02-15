ВЦИОМ: до четверти российских старшеклассников хотели бы уехать за границу

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. До четверти российских школьников старших классов хотели бы уехать за границу на постоянное место жительства, из студентов первого и второго курсов таких желающих - 17%. Такие данные привел во вторник генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров.

Выступая на заседании экспертного совета комитета Госдумы по молодежной политике, Федоров привел, в частности, результаты проведенного всероссийского опроса среди школьников 8-11 классов и студентов первого и второго курсов, которые, по его словам, "не сильно отличаются". Респондентам был задан, в том числе, вопрос о том, с какой целью они хотели бы уехать за границу.

"В группе школьников порядка 23% говорят о том, что хотели бы переехать за границу на постоянное место жительство (ПМЖ), в группе перво- и второкурсников - 17%. В общем-то, получается, что одна шестая или, в некоторых случаях, почти даже одна четвертая нашей с вами целевой аудитории, той самой молодежи, открыто говорит: я хотел бы переехать за границу на постоянное место жительство", - сказал Федоров. Он добавил, что это именно те люди, за которых нужно "бороться" и жизнь которых нужно "стремиться сделать проще и комфортнее".

Согласно презентации, которую продемонстрировал гендиректор ВЦИОМ, среди школьников 8-11 классов 35% хотели бы переехать за границу на время, чтобы "посмотреть мир", получить образование и опыт работы. Из этих 35% опрошенных 24% решили бы позже, где жить дальше, 11% - в любом случае хотели бы вернуться в Россию. В свою очередь 23% школьников однозначно заявили, что хотели бы переехать за границу на ПМЖ.

Из опрошенных студентов первых-вторых курсов переехать за границу на время готовы 34% (из них 22% решили бы позже, где жить дальше, а 12% - в любом случае хотели бы вернуться в Россию). При этом переехать в какую-то другую страну на ПМЖ хотели бы 17% респондентов.

Также, согласно опросу, в качестве главных жизненных приоритетов молодые россияне 14-35 лет на первое место поставили - "иметь дружную крепкую семью" (55%) и "иметь крепкое здоровье" (40%). Наличие семьи, детей и внуков, по их мнению, также является главным показателем того, что человек является успешным. По данным ВЦИОМ, всероссийский репрезентативный опрос был проведен в ноябре-декабре 2021 года в формате интернет-опроса, было опрошено более 1 200 респондентов.