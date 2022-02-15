Гособвинителю по новому делу Навального предоставили госзащиту

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Государственному обвинителю по новому уголовному делу в отношении блогера Алексея Навального предоставлена государственная защита. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

"Прокурору предоставлена госзащита. Это делается всегда в случае существования угрозы безопасности", - сказали в пресс-службе.

Во вторник Лефортовский суд Москв приступил к рассмотрению дела Навального по обвинению в мошенничестве и неуважении к суду. Процесс продолжится 21 февраля на выездном заседании в исправительной колонии во Владимирский области, где он отбывает наказание.

Согласно обвинительному заключению, Навальный и его соучастники похитили 2,7 млн рублей, пожертвованных четырьмя потерпевшими на его деятельность. Гособвинитель также огласила материалы дела, из которых следует, что Навальный расходовал средства с личного банковского счета на "оплату услуг в барах, ресторанах, кафе и сетях быстрого питания в Москве, области, Франции, Литве и других зарубежных странах". Также траты Навального, перечисленные прокурором, свидетельствуют, что он отдыхал в Карелии, в Завидово и совершал поездки во многие города России, где останавливался в гостиницах.

Согласно оглашенным в суде материалам, Навальный на личные нужды за пять лет потратил около 8 млн рублей.

Процесс над Навальным

Первое заседание по делу Навального прошло при усиленных мерах безопасности, без каких-либо эксцессов.

Для освещения процесса в Покров приехали около 80 журналистов, аккредитованных Мосгорсудом. Большинство из них наблюдали за процессом в режиме видеосвязи, организованной в здании колонии. Навального обвиняют по двум статьям УК - мошенничестве и неуважении к суду во время процесса о клевете на ветерана Великой Отечественной войны.

Уголовные дела о мошенничестве были возбуждены более года назад.

Навальный, дважды условно осужденный, был объявлен в розыск за многократные нарушения условий отбывания наказания по делу "Ив Роше". Его задержали 17 января 2021 года в аэропорту Шереметьево после возвращения из Германии, где он находился на лечении, а 2 февраля того же года суд заменил ему условный срок на реальный.