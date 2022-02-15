Российско-бразильская школа начала работу в Рио-де-Жанейро

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 15 февраля. /ТАСС/. Первая российско-бразильская школа начала работу в муниципалитете Белфорд-Рошу, недалеко от Рио-де-Жанейро. Торжественное открытие состоялось во вторник в присутствии местных властей и российских дипломатов.

"Мы в правительстве штата очень рады реализации проекта межкультурных школ. Это первая русско-бразильская школа не только в нашем штате, но и во всей Бразилии", - отметил в беседе с ТАСС глава регионального управления образования Алешандри Валле. По его мнению, такая школа предоставляет своим ученикам возможность не только выучить русский язык, но и познакомиться с культурой и обычаями России, "устранить образовательные барьеры и открыть для них новые горизонты".

"Межкультурная школа станет настоящим окном в нашу страну, с ее историей, искусством и культурой. Это ни с чем несравнимая возможность познакомиться со страной, которая так далека в географическом плане, и которая станет ближе каждому из учеников межкультурных классов", - соглашается с ним Генеральный консул России в Рио-де-Жанейро Владимир Токмаков.

Как пояснил Валле, выбор в пользу образовательного центра им. лейтенанта Отавиу Пинейру пал не случайно. Такой межкультурный диалог не был навязан сверху, интерес к проекту русско-бразильских классов проявили в руководстве самой школы. "Сначала нам было немного страшно: русский язык сильно отличается от португальского, он непривычен для нас. Но потом мы решили сделать ставку именно на эту необычность", - поделилась с ТАСС директор школы Денизе Алвес.

Неподдельный интерес

По ее словам, она также в свою очередь спросила мнения своих воспитанников и их родителей, которые с воодушевлением восприняли идею знакомства с русским языком и культурой. "В нашей школе учатся дети 14 - 17 лет - старшеклассники. Мы вместе с ними увидели в этом возможность расширить привычные границы нашего городка, заглянуть в будущее", - говорит Алвес. Как пояснила она, к изучению новых для себя дисциплин, связанных с Россией, в начавшемся в феврале учебном году приступят ученики, которые только перешли в старшие классы - порядка 70 человек. Для их старших коллег рассматривают возможность организации дополнительных факультативных занятий русским языком, историей, географией, культурой. Через три года, как ожидается, межкультурное российско-бразильское образование будет в полной мере реализовано во всей школе.

Воспитанники и коллектив учебного заведения демонстрируют неподдельный интерес к новому для себя формату межкультурного образования. Пока педагоги с интересом листают переданные Генконсульством пособия по грамматике русского языка, подростки с удовольствием общаются с российскими дипломатами, фотографируются с ними, пробуют произносить русские слова, самые робкие, улыбаясь, издали машут руками.

Проект российско-бразильской культурной школы осуществляется при поддержке кафедры восточных и славянских языков Федерального университета штата Рио-де-Жанейро (UFRJ) и Российского университета дружбы народов (РУДН). "Наша задача заключается в методологической поддержке преподавателей, консультировании. Мы также планируем наладить общение между студентами нашей кафедры и учениками школы", - рассказала ТАСС заведующая кафедрой UFRJ Соня Бранку Суареш.

Белфорд-Рошу - седьмой по численности населения муниципалитет штата Рио-де-Жанейро, вместе с тем, уровень доходов местного населения остается одним из самых низких в регионе. Именно в таких не самых зажиточных муниципалитетах штата управление образования реализует проекты межкультурных школ. По словам координатора стратегических проектов регионального управления образования Вивиани Доураду, помимо российско-бразильского образовательного центра им. лейтенанта Отавиу Пинейру, в этом году в штате началась работа еще 11 межкультурных школ, открытых при поддержке диппредставительств Германии, Испании, Китая, Мексики, Турции, США, Франции, Японии.