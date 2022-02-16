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Пандемия COVID-19

Эксперт: ситуация с коронавирусом в России будет спокойной до мая

Страна вышла на пик по заболеваемости коронавирусной инфекцией, теперь наблюдается спад числа заболевших, отметил генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований "ДНКОМ" Андрей Исаев
© Петр Ковалев/ТАСС

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Ситуация с новой коронавирусной инфекции в России, вероятно, будет спокойной до майских праздников, однако нельзя исключать дальнейших мутаций вируса. Об этом ТАСС сообщил основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований "ДНКОМ" Андрей Исаев.

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11 февраля Исаев сообщал, что Россия вышла на пик по заболеваемости коронавирусной инфекцией, и теперь наблюдается спад числа заболевших. По его словам, число заразившихся может снизиться до показателей ниже шестизначных цифр в ближайшие две недели.

"Судя по тому, что большинство населения переболело "омикроном", скорее всего ситуация по коронавирусу будет довольно спокойной по крайней мере до майских праздников. Но важно понимать: мы не можем предугадать, что принесет нам мутагенез вируса, не даст ли он новых штаммов", - рассказал эксперт.

Он также отметил, что несмотря на то, что ковид при заражении "омикроном" зачастую протекает легче, чем при "дельте", нужно продолжать вести статистику зараженных, а также не сравнивать ковид с гриппом. "Что касается желания сравнивать ковид с гриппом, их мало что объединяет, поэтому параллели не совсем корректны. У заболеваний существенно отличаются патогенез, последствия, истории возникновения штаммов. Если грипп - это естественный вирус, который переходит из популяции птиц, где он свободно циркулирует, то с ковидом все не так просто. Поэтому любые параллели, мне кажется, нет смысла обсуждать, потому что это два разных феномена", - заключил Исаев.

По последним данным федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 166 631 - до 14 480 596. При этом число вылечившихся за сутки составило 137 881 человек.

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