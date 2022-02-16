Сенат Франции принял законопроект о возвращении похищенных у евреев предметов искусства

ПАРИЖ, 16 февраля. /ТАСС/. Сенат (верхняя палата парламента) Франции в окончательном чтении утвердил законопроект о возвращении предметов искусства, конфискованных у еврейских семей в годы Второй мировой войны, и которые сейчас находятся в коллекциях французских музеев. Об этом сообщает во вторник пресс-служба Сената.

В частности, он призван обеспечить изъятие из национальных коллекций картины Густава Климта Розы под деревьями (1905 года), 12 работ из коллекции Арманда Дорвиля и картины Мориса Утрилло "Перекресток в Саннуа" (1936-1937 годы). После первого чтения в Национальном собрании (нижней палате парламента) Франции документ был дополнен, с тем, чтобы также передать законным владельцам картину Марка Шагала "Отец" (1911-1912 годы).

"Благодаря парламентариям был окончательно принят законопроект, разрешающий возвращение культурных ценностей, похищенных во время антисемитских преследований во время Второй мировой войны. Я горжусь тем, чего мы достигли вместе. Это голосование делает честь Франции", - написала она в своем Twitter.

11 картин и восковая фигура из списка хранятся в коллекции Лувра, галерее Орсе, Компьенском дворце-музее. Полотно Шагала в настоящий момент находится в Центре Помпиду в Париже - владельцем этой картины признан польский музыкант еврейского происхождения, эмигрировавший во Францию в 1958 году. Всего же специальный Комитет компенсаций для жертв расхищения предметов искусства, созданный во Франции в 1999 году, определил владельцев 13 из 15 произведений, перечисленных в законопроекте.

По данным Министерства культуры Франции, с 1939 по 1945 год в стране было похищено 100 тыс. произведений искусства, 60 тыс. были обнаружены в Германии после окончания войны и возвращены во Францию. Из них 45 тыс. вернули владельцам и законным наследникам. Около 2,2 тыс. были переданы в коллекции национальных музеев, еще 13 тыс. были проданы в начале 1950-х годов.