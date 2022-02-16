Telegraph: принц Эндрю заплатит $16 млн при урегулировании дела об изнасиловании

ЛОНДОН, 16 февраля. /ТАСС/. Сын королевы Великобритании Елизаветы II принц Эндрю в рамках досудебного соглашения заплатит более £12 млн ($16,2 млн) американке Вирджинии Джуфре, обвинившей его в изнасиловании. Об этом в среду сообщила газета The Daily Telegraph со ссылкой на источники.

Во вторник в базе документов федерального суда США по Южному округу Нью-Йорка было опубликовано письмо от адвоката 61-летнего принца Эндрю Дэвида Бойса, из которого следует, что стороны смогли урегулировать претензии в досудебном порядке. В письме указывалось, что герцог Йоркский сделает взнос в фонд Джуфре, однако сумма, о которой идет речь, не называлась.

По информации издания, выплаты в размере £12 млн частично возьмет на себя 95-летняя королева, которая и так в частном порядке помогала своему второму сыну покрывать расходы на юристов, оценивающиеся в несколько миллионов фунтов. Услуги адвокатов оплачивались из средств, получаемых от распоряжения недвижимостью в герцогстве Ланкастерском, которое находится во владении монарха: их общий размер, по оценке "Дейли телеграф", составляет около £23 млн (более $30 млн) в год. В Букингемском дворце надеются, что выплаты Джуфре подведут черту под скандалом, который угрожал затмить празднование 70-летнего пребывания на троне Елизаветы II в этом году.

При этом газета подчеркнула, что герцогу Йоркскому самому было бы тяжело оплатить расходы, поскольку он живет на "скромную военную пенсию", которую получает как вице-адмирал ВМС Великобритании, а также за счет стипендии от королевы в размере £250 тыс. в год ($340 тыс.). Иск со стороны Джуфре вынудил принца Эндрю выставить на продажу свой единственный актив - шале на горнолыжном швейцарском курорте Вербье, которое он приобрел в 2014 году в ипотеку и при помощи матери.

Согласно источникам газеты, адвокаты принца Эндрю и Джуфре вели переговоры о досудебном соглашении на протяжении 10 дней, сделка была достигнута в минувшие выходные. Отмечается, что компенсационные выплаты должны поступить на счет американке в ближайшие 30 дней.

Скандал вокруг принца

Джуфре обвиняла герцога в том, что в 2001 году, когда ей было 17 лет, он несколько раз вступал с ней в сексуальную связь против ее воли. В середине января суд в Нью-Йорке отказался отклонить иск, поданный ей против принца. Вскоре после этого по решению Елизаветы II принц Эндрю был лишен почетных воинских званий и роли покровителя ряда общественных организаций. Он также потерял право использовать официальный титул Его Высочества, хотя сохраняет его за собой, как и титул герцога Йорского.

От исполнения официальных обязанностей принц вынужден был отказаться еще в конце 2019 года, когда Джуфре вновь публично заявила о том, что он был среди нескольких мужчин, с которыми ее принуждали заниматься сексом американский финансист Джеффри Эпштейн и его любовница британка Гилейн Максвелл.

Эпштейн был задержан правоохранительными органами штата Нью-Йорк в июле 2019 года. Ему предъявили обвинения в сексуальном насилии и вовлечении несовершеннолетних в проституцию. Прокуратура заявила о наличии свидетельств того, что в 2002-2005 годах бизнесмен организовал визиты в свой дом в нью-йоркском районе Манхэттен десятков несовершеннолетних девушек, самой младшей из которых было 14 лет. Уголовное преследование финансиста в США было прекращено после его самоубийства в тюремной камере 10 августа 2019 года. Максвелл была признана виновной в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних 30 декабря прошлого года, ей грозит тюремное заключение сроком до 65 лет.

Ожидалось, что в случае суда принцу пришлось бы ответить на вопросы о своих отношениях с Джуфре, Максвелл и Эпштейном. Как отмечали британские специалисты в области права, в случае судебного разбирательства показания принца могли быть преданы огласке. Британские СМИ сочли досудебное урегулирование дела поражением для герцога Йоркского, который, по их мнению, тем самым "не смог очистить свое имя". Большинство газет выступили с предположением, что в данных обстоятельствах принц Эндрю вряд ли сможет вернуть себе почетные регалии.